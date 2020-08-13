Музыкант Сергей Шнуров будет участвовать в выборах в Челябинске

Сергея Шнурова ждут на выборах в Челябинске Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Музыкант Сергей Шнуров стал доверенным лицом председателя «Партии роста» Бориса Титова на выборах в заксобрание Челябинской области. Как заявил политик на пресс-конференции в Москве, теперь популярный певец может начинать агитировать за него, передает корреспондент URA.RU.

«Я возглавил партийный список на выборах в челябинское заксобрание. А Сергей Шнуров стал моим доверенным лицом. Так что теперь он может начинать пропаганду», — сказал Титов.

На вопрос URA.RU, не превратит ли Шнуров «Партию роста» в «Партию Шнура», Титов ответил, что между председателем и десятью сопредседателями партии нет конкуренции. «Каждый из нас занимается своим делом. Вместе со Шнуровым партия будет расти», — добавил политик.

От «Партии роста» на выборах в челябинское ЗСО участвует только Титов. Голосование назначено на 13 сентября. Вместе с «Партией роста» в выборах участвуют «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», «Партия пенсионеров», «Родина» и «Зеленая альтернатива».

Сергей Шнуров (слева) уже приезжал в Челябинск с Борисом Титовым (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шнуров в феврале 2020 года влился в «Партию роста». Его дебют в качестве политика был в Челябинске, где музыкант прочитал новые стихи об «Единой России» и даже несколько раз выматерился на встрече с партийцами. 7 июля на съезде в Москве Шнуров избран одним из сопредседателей. Титов после этого заявил, что музыкант будет баллотироваться от партии в Госдуму в 2021 году.