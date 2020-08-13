Тюменцу, готовившему теракт в школе, вынесли вердикт

Тюменец собирался утроить теракт после карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

19-летний житель деревни Чикча (Тюменский район), который собирался утроить теракт в сельской школе, отправлен на принудительное лечение. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры Тюменской области. В апреле тюменец был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ во время подготовки к преступлению.

«Суд постановил освободить психически больного жителя Тюменского района от уголовной ответственности за совершение общественно опасных деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 30 пп. „а, е“ ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 327 УК РФ, и применить к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — указано в сообщении областной прокуратуры.

Следствием установлено, что тюменец, используя поддельные справки от нарколога и психиатра, сумел купить огнестрельное оружие. При задержании силовики изъяли у него гладкоствольное охотничье ружье с патронами, аммиачную селитру, ножи и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Ранее агентство писало о том, что в апреле силовики предотвратили массовое убийство в средней школе села Чикча Тюменского района. Местный житель планировал совершить теракт в сразу после окончания карантина.