Пушков объяснил неизбежность поражения Лукашенко

Режим Александра Лукашенко проигрывает информационную схватку, заявил Алексей Пушков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Режим действующего главы Белоруссии Александра Лукашенко проигрывает в информационной схватке, из-за чего его ждет и политическое поражение. С таким мнением выступил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

«Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля», — цитирует Пушкова сайт VSE42.ru. Сенатор отметил, что за политическим поражением происходит смена власти.

Информационное пространство является ключевым элементом общества на сегодняшний день, а сама информация — это кровь, циркулирующая по организму, добавил Пушков. В связи с этим действующая власть проигрывает из-за ухода от реальных проблем общества, считает сенатор.

Массовые протесты захлестнули Белоруссию после опубликования официальных результатов выборов президента. Согласно ним, Лукашенко набрал около 80% голосов, однако по данным независимых экзитполов, такой результат набрала его оппонент Светлана Тихановская. 16 августа в Минске Лукашенко собрал митинг в свою поддержку, на которых людей свозили из регионов. По оценке МВД, в нем приняло участие 70 тысяч человек. После этого в столице прошел митинг противников Лукашенко — его посетило более 300 тысяч человек. Всего, по данным СМИ, на протесты 16 августа по всей Белоруссии вышло более полумиллиона человек.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.