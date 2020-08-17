Родителям несовершеннолетних участников АУЕ грозит уголовка

Родителей несовершеннолетних участников экстремистской организации АУЕ могут привлечь к уголовной ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
«Если возраст участника АУЕ меньше 16 лет, вопрос о привлечении к ответственности будет решаться с его родителями по статье 156 УК РФ Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — цитирует Клишаса ТАСС.
Он подчеркнул, что активисты запрещенной организации без сомнения должны быть привлечены к ответственности. Однако, по его мнению, большинству участников АУЕ требуется социализация. Он уверен: задача госорганов — дать новые точки приложения их энергии. В этом могут помочь образование, спорт или искусство.
С 17 августа по решению Верховного суда РФ движение АУЕ считается экстремисткой организацией. Теперь действия тех, кто причисляет себя к движению АУЕ, попадают под уголовную статью «Организация экстремистского сообщества» с максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы. После этого в соцсетях пользователи задались вопросом о судьбе российских подростков. Россияне переживают, что детей начнут сажать в колонии за понты. Однако в разговоре с URA.RU криминалист Михаил Игнатов рассказал, как запрет АУЕ изменит преступный мир. По его словам, к ответственности будут привлекать не подростков, а организаторов движения. И в скором времени АУЕ исчезнет.
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