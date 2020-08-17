Путин обсудит с Меркель ситуацию в Беларуси

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудят по телефону ситуацию в Белоруссии. Об этом заявила сама Меркель в разговоре с президентом Литвы.
«Канцлер информировала, что во вторник у нее состоится разговор с президентом Владимиром Путиным, и что Берлин в настоящее время по дипломатическим каналам пытается связаться с Лукашенко для поиска выхода из сложившейся ситуации», — передает сообщение пресс-службы литовского президента ТАСС.
Тем временем сам президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Меркель ему уже звонила в воскресенье. Она отметила, что «хочет поговорить». Однако Лукашенко не поддержал разговор. «Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока», — заявил президент в ходе диалога с работниками Минского завода колесных тягачей.
Ранее Меркель осудила насилие в Белоруссии и предложила ввести санкции. Массовые протесты в стране начались 9 августа, после президентских выборов. Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. Протестующие не согласны с победой действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал более 80% голосов, передает агентство Nation News. Во время митингов задержаны тысячи человек, есть пострадавшие среди протестующих и силовиков. Сложившуюся ситуацию Лукашенко обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, передают «Невские новости». В Кремле пообещали оказать поддержку Белоруссии, если потребуется.
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