17 августа 2020
16 августа 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 18 августа. В регионе откроют рестораны и детсады, в Екатеринбурге затопило улицу

© Служба новостей «URA.RU»
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Недостроенный детский сад в посёлке Вогулка Шалинского городского округа и старый рядом с ним, детский сад
С 18 августа в области возобновят работу детские сады Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 18 августа в области ослабили режим изоляции — в Екатеринбурге затопило улицу Шефская — бывшего силовика подозревают в получении взятки. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 18 августа — в обзоре URA.RU:

В области откроются рестораны и детские сады

Горсуд Асбеста отменил регистрацию кандидата в депутаты

В Екатеринбурге затопило одну из улиц

Стивен Сигал приедет в Екатеринбург

Бывшего зампрокурора будут судить за взятки

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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