С 18 августа в области возобновят работу детские сады
С 18 августа в области ослабили режим изоляции — в Екатеринбурге затопило улицу Шефская — бывшего силовика подозревают в получении взятки. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 18 августа — в обзоре URA.RU:
В области откроются рестораны и детские сады
- Предприятия общепита и детские сады откроются в регионе с 18 августа. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Алексей Орлов.
Горсуд Асбеста отменил регистрацию кандидата в депутаты
- Асбестовский городской суд отменил регистрацию кандидата в депутаты местной гордумы от КПРФ Андрея Самарина. Коммунисты заявили, что они обжалуют это решение.
В Екатеринбурге затопило одну из улиц
- Из-за проливных дождей в Екатеринбурге затопило проезжую часть улицы Шефская. По словам очевидцев для эвакуации автомобилей был вызван транспорт МЧС.
Стивен Сигал приедет в Екатеринбург
- Голливудский актер Стивен Сигал посетит всероссийский фестиваль айкидо, который пройдет в Екатеринбурге с 2 по 4 октября.
Бывшего зампрокурора будут судить за взятки
- Экс-заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова подозревают в получении взятки в крупном размере. Уголовное дело против него возбудила Генеральная прокуратура РФ.
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