В Курганской области коронавирус нашли в пяти районах

Всего в регионе заболели коронавирусом 2703 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 18 августа подтвердились 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб. Помимо Кургана, больных коронавирусом нашли в пяти районах области.

«На 18 августа в Курганской области лабораторно подтверждены 24 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 13 зараженных обнаружили в Кургане, остальных — в Шадринском, Кетовском, Шумихинском, Целинном и Щучанском районах.

С начала эпидемии всего в регионе было выявлено 2703 заболевших. 2149 человек выздоровело, 14 пациентов скончались. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В Курганской области 15 июня ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В области можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.