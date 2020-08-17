В поселке Панаевск Ямальского района ЯНАО канализационные стоки затопили придомовые территории. Как сообщили местные жители в социальных сетях, причиной стали недавно построенные септики.
«Вот сделали септик кое-как и все… Закончили. А стало еще хуже, затопило прилежащую территорию сильнее, чем было», — написал в комментарии к опубликованному видео автор, Станислав Сэротэтто. На записи представлены внушительного размера лужи жидких бытовых отходов из локальной канализации.
Чтобы преодолеть водные преграды, людям приходится пользоваться мостками, сооруженными из подручных средств. Некоторые дома и вовсе превратились в острова.
Как сообщил автор, история началась три года назад, когда были установлены новые септики. Уже через год один из них начал тонуть, из-за чего образовалось «озеро». «Этим летом септик вытащили и под него положили плиты, — рассказал Сэротэтто. — Начали засыпку и на этом все остановилось. На данный момент вода прибыла вновь и затопило еще больше».
Власти Панаевска также оперативных комментариев по телефону не дали. В администрацию был направлен письменный запрос, на момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU рассказывало, что окружные власти приняли решение выделить дополнительные 11 млн рублей Шурышкарскому району. Средства должны быть направлены компаниям, занимающимся вывозом жидких бытовых отходов из септиков для частичной компенсации затрат на вывоз жидких отходов.