Одиннадцатый врач умер в Челябинске от коронавируса

Врач-оториноларинголог умер в Челябинской области, заразившись коронавирусом. Это одиннадцатый медик с начала пандемии, ставший жертвой инфекции, сообщили URA.RU в минздраве региона.
«Медик из Магнитогорска скончался 18 августа. По предварительным данным сопутствующие заболевания серьёзно осложнила ковидная пневмония, что и стало причиной смерти», — рассказали URA.RU в ведомстве.
«Юрий Шералапов скончался на 56-м году жизни. После окончания Челябинского мединститута в 1989 году Юрий Николаевич работал в нашей детской больнице. Вся его жизнь — бесконечная преданность выбранному делу и служение маленьким пациентам», — добавили URA.RU в Центре охраны материнства и детства Магнитогорска.
Десятой жертвой COVID-19 среди медиков Челябинской области стала медсестра областной клинической больницы, умершая в Челябинске 12 августа. В начале августа в Челябинске скончался 70-летний анестезиолог-реаниматолог горбольницы №1, заразившийся ковидом. Ранее умерли земский врач в Брединском районе, терапевт из Златоуста, медсестра в Чебаркульском районе, преподаватель медуниверситета, участковый педиатр из Миасса, врач Верхнеуфалейской центральной городской больницы, заведующая детской хирургии горбольницы №1 Челябинска и сотрудница скорой помощи в Миассе.
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