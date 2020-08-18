18 августа 2020
17 августа 2020

Одиннадцатый врач умер в Челябинске от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Уже больше десяти челябинских медиков погибли в борьбе с инфекцией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Врач-оториноларинголог умер в Челябинской области, заразившись коронавирусом. Это одиннадцатый медик с начала пандемии, ставший жертвой инфекции, сообщили URA.RU в минздраве региона.

«Медик из Магнитогорска скончался 18 августа. По предварительным данным сопутствующие заболевания серьёзно осложнила ковидная пневмония, что и стало причиной смерти», — рассказали URA.RU в ведомстве.

«Юрий Шералапов скончался на 56-м году жизни. После окончания Челябинского мединститута в 1989 году Юрий Николаевич работал в нашей детской больнице. Вся его жизнь — бесконечная преданность выбранному делу и служение маленьким пациентам», — добавили URA.RU в Центре охраны материнства и детства Магнитогорска.

Десятой жертвой COVID-19 среди медиков Челябинской области стала медсестра областной клинической больницы, умершая в Челябинске 12 августа. В начале августа в Челябинске скончался 70-летний анестезиолог-реаниматолог горбольницы №1, заразившийся ковидом. Ранее умерли земский врач в Брединском районе, терапевт из Златоуста, медсестра в Чебаркульском районе, преподаватель медуниверситета, участковый педиатр из Миасса, врач Верхнеуфалейской центральной городской больницы, заведующая детской хирургии горбольницы №1 Челябинска и сотрудница скорой помощи в Миассе.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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