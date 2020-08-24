Вернутся ли школьники и студенты за парты в сентябре — стрим URA.RU уже завтра

Заочникам и вечерникам придется учиться дома Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

В регионах России задумались о возвращении дистанционного формата обучения в школах и университетах из-за угрозы распространения коронавируса. Вторая волна инфекции, считают вирусологи, может прийтись на осень из-за массового возвращения в страну отдыхающих и зарубежных студентов. Кого допустят за парты, а кому придется получать знания дома — выясним в стриме на youtube-канале URA.RU 25 августа в 15:30 (мск).

В эфире примут участие первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, заслуженный учитель РФ, историк, кандидат психологических наук Александр Снегуров, директор Уральского института РАНХиГС Руслан Долженко, блогер, основатель онлайн-школы по подготовке к ЕГЭ «GrandExam» Арсений Филин. Спикеры расскажут о готовности школ и вузов принять учащихся, а также озвучат все плюсы и минусы дистанционного обучения. Выясним, есть ли шанс сделать его эффективным или данная форма годится только в условиях чрезвычайной ситуации.

Ранее URA.RU писало, что на разговоры о возвращении дистанта повлияло заявление мэра Москвы Сергея Собянина об отмене в школах массовых мероприятий. После того, как глава столицы объявил об отмене школьных линеек, Минпросвещения, заявившее сначала о начале учебного года в «нормальном» режиме, за сутки перешло к политике запретов в отношении нового учебного года. Так, не исключено, что учиться дома придется заочникам и вечерникам.

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