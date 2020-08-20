20 августа 2020

Из-за сорванного ремонта крыши квартиры курганцев заливает водой. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Восточный. Курган, крыша
Сроки ремонта крыши уже сорваны (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Квартиры в одном из домов в Шадринске (Курганская область) залило дождями из-за незавершенного ремонта крыши. Об этом они сообщили на правительственном сайте «Обратись».

«Ремонтные работы прекратились с началом прихода дождей. В результате были затоплены верхние этажи. Из-за затопления часть квартир частично обесточены», — рассказали жильцы дома по улице Автомобилистов, 76. Они добавили, что неоднократно обращались в мэрию и управляющую компанию, но результатов это не принесло.

16 августа дожди затопили квартиры до 1 этажа. После этого на очередное обращение в администрацию Шадринска жильцы получили ответ, что ситуация находится под контролем. 17 августа составлены акты о состоянии квартир. «Ремонтные работы на сегодняшний день не проводятся», — заявляют шадринцы. Они также считают что ситуация угрожает их жизни и здоровью.

В региональном фонде капремонта заявили, что ремонтом крыши в указанном доме занимается компания «Капитал Инвест». Работы требовалось выполнить до 18 августа, но пока они выполнены лишь на 10%. «С подрядной организацией ведется претензионная работа, в том числе по фактам подтопления жилых помещений указанного многоквартирного дома», — добавили в фонде.

Если подрядчик откажется добровольно возмещать ущерб жильцам, сотрудники фонда советуют им обратиться в суд. Получить оперативные комментарии руководства «Капитал Инвест» URA.RU не удалось.

Ранее URA.RU сообщило о другой шадринской многоэтажке, жители которой оказались в аналогичной ситуации. Ремонтом крыши там также занималась шадринская компания «Капитал Инвест».

Дом заливает водой из-за разобранной крыши
Фото: obratis.kurganobl.ru

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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