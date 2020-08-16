Брошенный ремонт крыши курганского дома привел к потопу (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители многоквартирного дома в Шадринске (Курганская область) сняли на видео потоп в квартире и голую крышу, которую не ремонтируют. В сезон дождей люди опасаются, что затянувшийся ремонт выполнят не скоро, хотя срок уже вышел. Информацию URA.RU сообщили жители дома №39 по ул. Володарского.

«Пятый этаж. Крышу должны были сделать еще 6 июля. Сегодня 16 августа. Снова бежит с потолка. Крыша недоделана, стяжка видимо вся потрескалась», — пояснила на видео жительница крайнего этажа пятиэтажки.

Также она сняла и то, как выглядит ремонт крыши. Стройматериалы разбросаны по территории, никого из рабочих не видно. «Вот состояние крыши и все, работа сделана», — уточнила женщина.

В Фонде капремонта URA.RU прокомментировали, что взяли ситуацию на контроль. Завтра в Шадринск выезжает комиссия, чтобы на месте разобраться с причинами затягивающегося ремонта и принять решение. Сейчас работают люди из стройконтроля. «Принимаем все меры, чтобы устранить проблемы. Эти работы все застрахованы. Граждане в любом случае получат компенсацию, им отремонтируют квартиры. Другое дело, что этого нельзя было допускать. Это прописано в договорах со всеми подрядчиками. Напрямую будет отрабатывать с каждым жителем», — пояснил гендиректор Фонда капремонта Сергей Евко.

Он добавил, что подрядчик — шадринская компания «Капитал инвест» не отказывается выполнять свои обязанности. «К сожалению. такие проблемы возникают из-за нехватки качественных подрядных организаций», — уточнил Евко.

Ранее URA.RU сообщало, что ходом капремонта обеспокоены и другие жители Шадринска. В начавшийся сезон дождей крыши разобрали подрядчики, при этом сроки завершения ремонта уже истекли.