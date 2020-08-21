Центр противодействия экстремизму ГУ МВД по Свердловской области инициировал лингвистическую экспертизу видеороликов схимонаха Сергия (Романова), чтобы выяснить, оскорбляют ли они президента России Владимира Путина. Об этом сообщается в письме за подписью замначальника центра «Э» Александра Киселева в адрес екатеринбургской православной активистки, подавшей заявление на отца Сергия. Копия письма оказалась в распоряжении URA.RU.
«Видеоматериалы, указанные Вами, направлены в Уральский региональный центр судебных экспертиз СЮ РФ для проведения лингвистического исследования, — говорится в документе. — Окончательное решение по материалу будет принято после получения результатов исследования».
Ранее URA.RU сообщало, что 44-летняя жительница Екатеринбурга обратилась с заявлением в полицию, требуя привлечь к ответственности создателя Среднеуральского женского монастыря схимонаха Сергия, выпустившего множество видеороликов с критикой руководства РПЦ и правительства России. Полиция начала проверку по жалобе. Представители отца Сергия заявили URA.RU, что старец никогда не хотел кого-либо оскорбить.
Церковный суд, напомним, лишил его священного сана за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса, а также в связи с обвинениями в насилии над подростками, прозвучавшими в фильме Ксении Собчак. Решение суда утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В РПЦ считают, что старец незаконно удерживает монастырь и должен освободить его — Сергий же говорит, что не уйдет из обители.