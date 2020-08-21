По инициативе центра «Э» проводится лингвистическая экспертиза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Центр противодействия экстремизму ГУ МВД по Свердловской области инициировал лингвистическую экспертизу видеороликов схимонаха Сергия (Романова), чтобы выяснить, оскорбляют ли они президента России Владимира Путина. Об этом сообщается в письме за подписью замначальника центра «Э» Александра Киселева в адрес екатеринбургской православной активистки, подавшей заявление на отца Сергия. Копия письма оказалась в распоряжении URA.RU.

«Видеоматериалы, указанные Вами, направлены в Уральский региональный центр судебных экспертиз СЮ РФ для проведения лингвистического исследования, — говорится в документе. — Окончательное решение по материалу будет принято после получения результатов исследования».

Ранее URA.RU сообщало, что 44-летняя жительница Екатеринбурга обратилась с заявлением в полицию, требуя привлечь к ответственности создателя Среднеуральского женского монастыря схимонаха Сергия, выпустившего множество видеороликов с критикой руководства РПЦ и правительства России. Полиция начала проверку по жалобе. Представители отца Сергия заявили URA.RU, что старец никогда не хотел кого-либо оскорбить.

Церковный суд, напомним, лишил его священного сана за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса, а также в связи с обвинениями в насилии над подростками, прозвучавшими в фильме Ксении Собчак. Решение суда утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В РПЦ считают, что старец незаконно удерживает монастырь и должен освободить его — Сергий же говорит, что не уйдет из обители.