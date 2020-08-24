В Германии отчасти допустили, что Навального отравили

Блогер Алексей Навальный, который находится в коме, мог быть отравлен. Об этом сообщили в немецкой больнице «Шарите», куда россиянина вывезли на лечение.
«Отравление Навального „отчасти вероятно“», — приводит RT слова представителя правительства ФРГ. Он добавил, что немецкое правительство не оценивает политические взгляды блогера, «речь только о гуманитарных мотивах и о состоянии его здоровья». При этом в кабмине утверждают, что формального приглашения Навальному от канцлера Ангелы Меркель или правительства не было, однако была «гуманитарная необходимость» его приглашения на лечение.
Кроме того, в кабмине считают, что Навальному необходима личная защита. Кто финансирует пребывание блогера в берлинской клинике, представители власти не знают.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно сел в Омске, Навального доставили в БСМП №1. Он впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Блогера вывезли на лечение в Германию. В Берлин его доставили как «гостя канцлера». В МВД предположили, что Навальный мог отравиться в аэропорту, когда пил чай из пластикового стаканчика. Также есть версия, что пациенту стало плохо из-за нарушения обмена веществ.
Сайт VSE42.Ru уточняет, что медики нашли в крови Навального кофеин и алкоголь. А журналистка Юлия Витязева, напротив, считает, что отравление блогера было бы выгодно только его кураторам. По ее словам, госпитализировать Навального могли для привлечения внимания к нему, хотя возможны реальные проблемы со здоровьем.
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