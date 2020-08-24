В Германии отчасти допустили, что Навального отравили

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Марш Немцова. Москва, плакаты, навальный алексей, лозунги, транспаранты, марш немцова
В правительстве Германии считают, что Навальному необходима личная защита Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Блогер Алексей Навальный, который находится в коме, мог быть отравлен. Об этом сообщили в немецкой больнице «Шарите», куда россиянина вывезли на лечение.

«Отравление Навального „отчасти вероятно“», — приводит RT слова представителя правительства ФРГ. Он добавил, что немецкое правительство не оценивает политические взгляды блогера, «речь только о гуманитарных мотивах и о состоянии его здоровья». При этом в кабмине утверждают, что формального приглашения Навальному от канцлера Ангелы Меркель или правительства не было, однако была «гуманитарная необходимость» его приглашения на лечение.

Кроме того, в кабмине считают, что Навальному необходима личная защита. Кто финансирует пребывание блогера в берлинской клинике, представители власти не знают.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно сел в Омске, Навального доставили в БСМП №1. Он впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Блогера вывезли на лечение в Германию. В Берлин его доставили как «гостя канцлера». В МВД предположили, что Навальный мог отравиться в аэропорту, когда пил чай из пластикового стаканчика. Также есть версия, что пациенту стало плохо из-за нарушения обмена веществ.

Сайт VSE42.Ru уточняет, что медики нашли в крови Навального кофеин и алкоголь. А журналистка Юлия Витязева, напротив, считает, что отравление блогера было бы выгодно только его кураторам. По ее словам, госпитализировать Навального могли для привлечения внимания к нему, хотя возможны реальные проблемы со здоровьем.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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