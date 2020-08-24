24 августа 2020

Коронавирус в Курганской области обнаружили в шести районах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
Всего в регионе коронавирусом заболели 2870 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 25 августа подтвердились 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб. Помимо Кургана и Шадринска, больных коронавирусом нашли в шести районах области.

«На 25 августа в Курганской области лабораторно подтверждены 24 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 12 заболевших обнаружили в Кургане, троих — в Шадринске, остальных — в Шадринском, Кетовском, Белозерском, Сафакулевском, Далматовском и Мишкинском районах.

В области всего выявили 2870 заболевших. 2260 человек выздоровело, 14 пациентов скончались. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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