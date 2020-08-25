Губернатор Артюхов пообещал открыть в ЯНАО рестораны и кафе

Предприятия общепита смогут принимать гостей только при снижении эпидопасности Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ближайшее время в Ямало-Ненецком автономном округе планируется снять ограничения на работу кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания. Как сообщил губернатор Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Надыма, это произойдет, как только регион достигнет необходимых показателей по коронавирусу.

По словам главы региона, послабления могут сделать уже на следующей неделе. «Необходимо достичь определенных показателей, — отметил губернатор, отвечая на вопрос одного из местных предпринимателей. — Мы видели, когда открывали всё, но потом снова вводили ограничения».

Что касается убытков, которые несет общепит из-за действующих ограничений, то губернатор обратил внимание на то, что более всего пострадал бизнес, не сумевший приспособиться к новым условиям. Те рестораны и кафе, которые стали работать на вынос и доставку, смогли избежать разорения и закрытия.

Встреча с надымчанами состоялась в рамках рабочей поездки, которую Дмитрий Артюхов совершает по муниципалитетам и дорогам Ямала. В настоящее время в регионе действует второй этап снятия ограничений по коронавирусу, однако общие карантинные мероприятия были продлены до 31 августа.

Кроме запрета общепита для посетителей в ЯНАО действуют ограничения на проведение спортивных и массовых мероприятий. Тем не менее, власти обещали, что новый учебный год начнется 1 сентября в очной форме и с торжественными линейками.