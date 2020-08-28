Силовики арестовали многомиллионные счета умершего экс-главы СвЖД

Алексей Миронов покончил с собой год назад, но спор за его деньги продолжается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экс-начальник Свердловской железной дороги найден застреленным

Уральские силовики заблокировали счета бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, покончившего с собой год назад во время расследования его дела. Об этом URA.RU сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, подавшей иск к наследникам Миронова на 164 млн рублей. По мнению надзорного ведомства, арест средств на счетах позволит обеспечить их сохранность.

«В Кировский районный суд Екатеринбурга прокурором заявлено ходатайство о… наложении ареста на денежные средства на счетах в ПАО „Банк ВТБ“, зарегистрированных на имя Миронова А.Ю., — рассказали в Уральской транспортной прокуратуре. — Судом ходатайство прокурора удовлетворено, … установлен запрет ПАО „Банк ВТБ“ производить или давать разрешение любым лицам на проведение операций с денежными средствами».

Как уточнили в надзорном ведомстве, решение было принято судом еще в декабре 2019 и вступило в законную силу. Теперь никто из родственников Миронова не сможет вывести средства со счетов. Ранее появлялась информация, что вдова Миронова Майя Бутко пыталась опротестовать арест счетов — ей удалось добиться рассмотрения иска в суде Москвы, а не в Екатеринбурге.

Как сообщало ранее URA.RU, заседание по иску Уральской транспортной прокуратуры к Майе Бутков должно было состояться 27 августа, но перенесено на 22 сентября. Ведомство требует взыскать с вдовы Миронова 164 млн рублей: сюда входят суммы взяток, в которых он обвинялся (почти 20 млн) и доходы, которые силовики считают полученными незаконно (144 млн рублей). Во время следствия по делу Миронова на его счетах находилось порядка 380 млн рублей.