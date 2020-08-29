СК проверит нарушения приватизации «Башкирской содовой компании»

Александр Бастрыкин поручил разобраться с нарушениями при приватизации «Башкирской содовой компании» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центральный аппарат следственного комитета займется проверкой нарушений при приватизации «Башкирской содовой компании» (БСК). Официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала, что организовать проверку поручил глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Александр Бастрыкин поручил в рамках доследственной проверки выяснить обстоятельства сокращения доли государства в одном из крупнейших предприятий — Башкирской содовой компании», — приводит слова Петренко РИА «Новости». После приватизации компании власти потеряли контроль над ней. Доля государства в «Башкирской содовой компании» с 62% упала до 38%. Это случилось в 2013 году при слиянии ОАО «Сода», где государственными были 61,65% компании и ОАО «Каустик», которая была поделена между двумя частными компаниями.

Генпрокуратура России заявила о нарушениях при приватизации «Башкирской содовой компании» 28 августа. Проверку на предприятии начали по поручению президента России Владимира Путина.

БСК собиралась начать разработку шихана Куштау для добычи там соды. 16 августа жители Башкортостана устроили протест на горе. Граждане вышли против разработки шихана, их митинг закончился столкновением с силовиками. После этого, 21 августа, власти пообещали дать Куштау статус природного памятника, чтобы сделать добычу соды на нем невозможной.

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