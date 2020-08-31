В Тюмени Владислав Крапивин написал первые мемуары Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменском госуниверситете откроют именную аудиторию в память ушедшего из жизни Владислава Крапивина, который преподавал в вузе шесть лет — с 2007 по 2013 год. Каким писатель запомнился тюменцам, рассказали URA.RU работавшие с ним сотрудники университета.

«Первое впечатление, когда только приехал в Тюмень и пришел в деканат — его взгляд. Поразило, что у взрослого человека могут быть глаза мальчишки. Он был яркий, светлый и добрый человек, полностью совпадающий по духу со своими персонажами», — поделилась воспоминаниями с агентством научный сотрудник ТюмГУ Наталья Кочнева, неоднократно сотрудничавшая с Крапивиным во время работы над своей диссертацией, которая посвящена именам в творчестве писателя. Он рассказывал, что неправильно подобранное имя могло затормозить написание книги, а как находилось нужное — сразу же закручивался сюжет. Любимым для Крапивина было имя Ярослав Родин из «Голубятни на желтой поляне».

Как рассказала завкафедрой ТюмГУ Наталья Рогачева, Крапивин создал в вузе творческую мастерскую, под его руководством работали молодые писатели. Проводились «Крапивинские чтения», где студенты выступали с критикой. Сам город тоже подарил писателю необычный поворот в творчестве — здесь написан первый мемуарный сборник Крапивина «Белые башни родины». Здесь же был снят фильм по его книге «Бегство рогатых викингов».

«Главной в этот момент стала тема исчезающих полей, ностальгические мотивы. Был разговор — вспоминал, как на Царевом городище был полупустырь, а теперь это застроенный демонстративными особняками район», — вспоминает Рогачева. И отмечает, что, несмотря на открытость и впечатление «своего человека», Крапивин был закрытым внутренне человеком. Владислав Крапивин скончался на 81-м году жизни утром 1 сентября в Екатеринбурге.