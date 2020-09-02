Депутата курганского протестного города сняли с выборов

Бывший спикер гордумы курганского протестного города Шадринска Анатолий Черных не идет на выборы. Курганский облсуд отменил решение районного суда, который ранее восстановил Черных в качестве кандидата на выборах в гордуму. Информацию URA.RU рассказал политический инсайдер, Черных ее подтвердил.
«Экс-спикера [Черных] сняли с выборов в качестве кандидата в депутаты. Кроме того, суд также отказал ему в восстановлении в должности председателя думы», — сообщил инсайдер. «Меня окончательно исключили из процесса голосования. Теперь торопиться некуда. Готовлю кассационную жалобу в вышестоящий суд», — подтвердил решение суда агентству Черных.
Еще один источник сообщил, что Черных теперь появляется на избирательном участке лишь в качестве местного жителя. При этом некоторые избиратели переживают, что не смогут за него проголосовать.
Черных уточнил, что его жалоба на решение депутатов об отстранении от должности спикера, в районном суде не получила поддержки. Отказ он также намерен обжаловать.
Бывшего спикера гордумы Черных сняли с выборов 30 июля. По мнению сотрудников ТИК, на момент согласования кандидатуры Черных по выдвижению от КПРФ он считался членом «Единой России». В решении указано на отсутствие ряда документов. Ранее 16 июля депутаты Шадринской гордумы большинством голосов поддержали отставку своего председателя Анатолия Черных.
Уральский полпред Николай Цуканов на окружном совещании в Челябинске 14 августа назвал Шадринск одним из очагов конфликтности на выборах в УрФО. Также Шадринск посетил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, назвавший город «электорально значимой территорией». Недавно глава Курганской области Вадим Шумков провел встречу с оппозиционерами в Шадринске.
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