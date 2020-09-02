В Кургане маму не пустили в школу помочь ребенку-диабетику

Маму не пустили к больной диабетом дочери, которая пошла в первый класс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школу Кургана к первокласснице с диабетом первого типа не пустили маму. Родительница хотела помочь ребенку проверить уровень сахара. Об этом URA.RU рассказали председатель областного диабетического общества Наталья Воробьева и мама ребенка.

«Маму не пустили в школу измерить сахар крови», — сообщила Воробьева. Она объяснила, что при диабете угроза жизни может возникнуть в любой момент, поэтому уровень сахара надо проверять, особенно перед физнагрузками. Мама первоклассницы сказала, что предупредила учителей и директора о болезни, но дочь стеснялась сама в школе измерять уровень сахара.

Воробьева добавила, что в новом учебном году их общество должно было проводить в школах семинары по работе с детьми больными диабетом. В августе им отказали, хотя они готовы были перевести свой проект в онлайн-формат.

«Из-за пандемии проводить дополнительные мероприятия в школе нельзя, даже онлайн, поэтому данной организации предложили вернуться к этому вопросу во второй половине сентября, когда образовательный процесс урегулируют», — объяснили URA.RU в областном департаменте образования и науки. Пока онлайн-семинары можно проводить только в малокомплектных школах районов. В департаменте добавили, что родителей таких детей могут пускать в школу, чтобы они оказали помощь, но при соблюдении мер безопасности.

В 2020 году в Кургане начали учиться семь первоклассников с сахарным диабетом. При этом, родителям ограничили вход в школы из-за коронавирусных мер.