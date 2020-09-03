В ЯНАО второй день подряд умирают пациенты с коронавирусом

За время пандемии на Ямале заболели 13 594 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончался очередной пациент с коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19, не раскрывая подробностей смерти ямальца. Этот случай стал вторым летальным исходом за последние два дня.

«4 сентября в ЯНАО зафиксирован один умерший», — кратко отчитался оперштаб. Дополнительных деталей о скончавшемся власти не предоставили. Всего жертвами коронавируса на Ямале стали 92 человека. Днем ранее, 3 сентября, оперштаб также сообщил об одной смерти, но не стал раскрывать личность пациента и ход его болезни. По общему количеству смертей ЯНАО находится на 34 месте среди всех регионов России.

Кроме того, за минувшие сутки в округе заболели 47 человек. Резкий скачок по сравнению с предыдущим днем произошел на месторождениях, там заразился 21 вахтовик. В населенных пунктах число инфицированных продолжает постепенно снижаться. В Ноябрьске и Лабытнанги заболели по пять человек, в Новом Уренгое и Салехарде — по три. В Надыме заразились четыре жителя, еще по два горожанина подхватили инфекцию в Муравленко и Губкинском.

Всего в ЯНАО подтверждено 13 594 случая коронавируса. Выздоровели 13 042 пациента. В настоящий момент госпитализированы 212 ямальцев, пятеро из них подключены к аппаратам ИВЛ. Еще восемь человек пребывают в тяжелом состоянии.

Коэффициент распространения коронавируса (Rt) в ЯНАО продолжает снижаться, сейчас он равен 0,97. При таком значении, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионам следует оставаться на первом этапе снятия карантина. Несмотря на это, в ЯНАО идет уже третий этап. Оставшиеся ограничения продлятся до 19 сентября.