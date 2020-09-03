Из-за дождливой погоды улицы и тротуары Тобольска оказались затоплены. Об этом URA.RU рассказали местные жители, обратившиеся в редакцию. Ранее агентство писало о том, что через несколько недель город собирается посетить президент России Владимир Путин.
«Уже несколько дней дождь льет с утра до вечера. Ливневые канализации с нагрузкой не справляются. Почти в каждом микрорайоне есть несколько затопленных участков, где вообще невозможно пройти. Администрация воду откачивает не везде. У них по откачке какой-то свой непонятный план», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.
Тоболяки выкладывают фотографии с последствиями непогоды в соцсетях. «Десятый микрорайон. Лужа всегда после дождей. Когда устранят это безобразие? Администрация, примите меры!» — подписала один из таких снимков Наталья Тоболякова. В комментариях к записи пользователи сообщили, что дороги и тротуары затопило также на Комсомольском проспекте и в районе колледжа искусств.
В местной администрации URA.RU пояснили, что следят за ситуацией с подтоплениями. «Мы оперативно стараемся реагировать на сигналы жителей. Отслеживаем все проблемные участки. Техника по откачке воды работает в круглосуточном режиме», — пояснили агентству в пресс-службе горадминистрации. Ранее агентство писало о том, что президент Владимир Путин собирается принять участие в нефтегазовом форуме, который пройдет в Тобольске в середине сентября.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «