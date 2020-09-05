Стало известно, кто откроет границы с Россией после Польши

Решение об открытии границ может приниматься в кратчайшие сроки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В течение осени некоторые страны Европы вслед за Польшей восстановят авиасообщение с Россией. Причем решение об открытии границ может приниматься в кратчайшие сроки, рассказал в беседе с URA.RU вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«По Шенгену принято решение, что они самостоятельно определяют, с кем открывать границы. Как мы слышали, о готовности [принять россиян] заявила Греция. Говорили об Испании — но там по заражению пошел рост. Говорили про Германию. Кипр тоже готов», — сообщил Барзыкин.

Он подчеркнул, что решение об открытии границ принимают оба государства на основе двух факторов: динамики заражения в странах и туристического интереса. «Росавиации выгодно, чтобы воздушные судна летали. Странам важно, чтобы были пассажиры. Сейчас наблюдаются позитивные факторы: несмотря на прогнозы о второй волне заражения, поэтапно идет восстановление туризма», — подытожил Барзыкин.

Польша стала первой страной Европы, которая восстановила авиасообщение с Россией. С 7 сентября границы открывает Греция. При этом другие страны Евросоюза пока не спешат пускать российских туристов. Ранее Россия сняла ограничения для перелетов с Мальдивами, Египтом, ОАЭ, Великобританией, Турцией, Танзанией, Абхазией, Киргизией, Кенией, Черногорией, Молдавией, сообщает «Утро.ру». В Швейцарию могут полететь обладатели вида на жительство, уточняет RT. При этом начала туристического сезона в Европе Ассоциация туроператоров ожидает лишь в начале 2021 года.

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