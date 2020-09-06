Перед выборами курганские единороссы уходят из партии

Курганских единороссов перед выборами стало меньше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Шадринска (Курганская область) Татьяна Маткина вышла из «Единой России» в знак протеста против непрямых выборов мэра. Об этом URA.RU рассказала Маткина. До нее от членства в партии накануне выборов отказались депутаты Михаил Богданов и Анатолий Черных.

«Решение об отмене прямых выборов мэра приняли депутаты Шадринской гордумы, которых от „Единой России“ 23 человека. Я считаю, это неправильно, поэтому вышла из партии», — объяснила Маткина. С ее слов, некоторые партийные решения вызывают у ней неприятие. Один из последних эксцессов связан с уничтожением агитационных материалов конкурента на избирательном участке. «Помощники кандидатов в общем чате преподнесли уничтожение плакатов конкурента как достижение», — уточнила Маткина.

Татьяна Маткина является доверенным лицом экс-депутата Курганской облдумы Владимира Колотушкина. Он является директором «Уралэлектромеди» (Свердловская область) и учредил в Шадринске благотворительный фонд, который помогает талантливым детям.

Заявление о выходе из партии Маткина подала в шадринское отделение «Единой России». Руководитель местной партийной ячейки Татьяна Глоткина подтвердила, что ей известно об этом факте. «Это ее [Маткиной] право — вступить в партию или выйти из нее. Такое решение человек принимает сам», — уточнила Глоткина.

Ранее депутат Михаил Богданов покинул «Единую Россию» и вступил в «Справедливую Россию». Экс-спикер Шадринской думы Анатолий Черных ушел от единороссов к коммунистам. Но избирательная комиссия не включила его в кандидаты в депутаты, суд позицию ТИК поддержал.