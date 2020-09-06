Нефтяники не доплатили в бюджет ЯНАО налогов на 220 млрд рублей

За полгода поступления в бюджет Ямала от компаний ТЭК сократились на 26% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Налоговые поступления в бюджет ЯНАО от нефтегазовых компаний за время пандемии сократились на 226 млрд рублей. К такому выводу пришло Ямальское управление Федеральной налоговой службы.

«В первом полугодии произошло снижение поступлений по федеральному и консолидированному бюджетам. На это повлияло как общее снижение деловой активности, так и меры по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса», — заявила журналистам на брифинге глава аналитического отдела УФНС Наталья Колеватых. По ее словам, бюджет ЯНАО недополучил больше всего именно от нефтегазовой отрасли.

В остальных сферах ямальской экономики ситуация оказалась неоднозначной. От торговли округ недосчитался 23 млрд рублей. Транспортная отрасль принесла в бюджет на 1,3 млрд рублей больше, чем годом ранее. А строительство показало рост поступлений на 3,4 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что доходы ЯНАО за 9 месяцев 2020 года составят 199,7 млрд рублей. Из них 193 млрд рублей — налоговые и неналоговые выплаты. Расходы окружного бюджета составят 237,9 млрд рублей, что говорит о дефицитном исполнении.