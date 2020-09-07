07 сентября 2020
06 сентября 2020
05 сентября 2020
04 сентября 2020

Поставщикам услуг в ЯНАО отказали в выплате десятков миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Нижневартовск, плита, газ, газпром, огонь
Больше всего средств забрали у газоснабжающих компаний Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Расходы бюджета ЯНАО на компенсацию ресурсоснабжающим предприятиям будут урезаны. Об этом говорится в постановлении окружного правительства о распределении субсидий в 2020 году.

«Общая сумма выпадающих доходов на обслуживание льготных категорий потребителей услуги в 2020 году будет сокращена на 26,3 млн рублей», — указано в постановлении. Компенсация выпадающих доходов при этом будет сокращена — в сфере энергоснабжения на 1,1 млн рублей, в сфере газоснабжения на 25,2 млн рублей.

При этом компенсации выпадающих доходов будут увеличены теплоснабжающим (13,6 млн рублей) и водоснабжающим (12,5 млн рублей) организациям. На другие расходы будет направлено 183 тысячи рублей, еще 179 тысяч пойдет конкретно компании «Уренгойжилсервис» на исполнение судебных актов и 4000 рублей — на оплату госпошлины.

По информации анонимных источников, близких к правительству ЯНАО, в департаментом финансов подготовлен проект еще одного документа о сокращении компенсации выпадающих доходов. В нем, в частности, говорится о возможном урезании бюджетов более чем на 150 млн рублей компаниям, работающим с твердыми коммунальными отходами.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...