Поставщикам услуг в ЯНАО отказали в выплате десятков миллионов

Расходы бюджета ЯНАО на компенсацию ресурсоснабжающим предприятиям будут урезаны. Об этом говорится в постановлении окружного правительства о распределении субсидий в 2020 году.
«Общая сумма выпадающих доходов на обслуживание льготных категорий потребителей услуги в 2020 году будет сокращена на 26,3 млн рублей», — указано в постановлении. Компенсация выпадающих доходов при этом будет сокращена — в сфере энергоснабжения на 1,1 млн рублей, в сфере газоснабжения на 25,2 млн рублей.
При этом компенсации выпадающих доходов будут увеличены теплоснабжающим (13,6 млн рублей) и водоснабжающим (12,5 млн рублей) организациям. На другие расходы будет направлено 183 тысячи рублей, еще 179 тысяч пойдет конкретно компании «Уренгойжилсервис» на исполнение судебных актов и 4000 рублей — на оплату госпошлины.
По информации анонимных источников, близких к правительству ЯНАО, в департаментом финансов подготовлен проект еще одного документа о сокращении компенсации выпадающих доходов. В нем, в частности, говорится о возможном урезании бюджетов более чем на 150 млн рублей компаниям, работающим с твердыми коммунальными отходами.
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