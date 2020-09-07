Единороссам ЯНАО озвучили главную задачу на выборах

Оппозиция попытается усилиться в ямальском парламенте Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Перед ямальскими единороссами стоит задача сохранить в законодательном собрании седьмого созыва все 18 мандатов. Как сообщил URA.RU источник в политических кругах ЯНАО, у реготделения «Единой России», отданные оппозиции дополнительные места будут восприняты как поражение на выборах.

«Было бы совсем опрометчиво со стороны единороссов увеличивать число мандатов за счет других партий в парламенте, — сообщил знакомый с ситуацией собеседник. — Однозначно, „Единая Россия“ как партия власти не уступит своих позиций никаким образом». По сообщениям источников, рейтинги и политические опросы говорят о том, что ЛДПР останется второй партией в регионе при двух мандатах в заксобрании.

Между тем, если оппозиционеры «вдруг» получат после выборов дополнительные места, то в партии власти это будет воспринято как поражение, рассказывают осведомленные собеседники. Представители парламентской оппозиции, во всяком случае, рассчитывают на поддержку населения ЯНАО.

«На сегодняшний день мы делаем все возможное, уверены, наши жители сделают правильный выбор», — заявил корреспонденту URA.RU глава ямальского отделения ЛДПР Денис Садовников. Выяснить официальную позицию единороссов оперативно не удалось: в пресс-службу реготделения был отправлен запрос, ответ не поступил.

Выборы в законодательное собрание ЯНАО пройдут с 11 по 13 сентября, ямальцам предстоит определить, кому достанутся 22 мандата на ближайшие пять лет. Для отдаленных территорий и его населения досрочное голосование началось в конце августа.