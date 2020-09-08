08 сентября 2020

Уральского производителя ИВЛ засудили за проблемы с лицензией

© Служба новостей «URA.RU»
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В перинатальном центре открывается новая госпитальная база для больных коронавирусом. Челябинск, реанимация, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл, авента
Во время инспекции Уральского приборостроительного завода были выявлены нарушения лицензионных требований при производстве медицинской техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Свердловской области признал Уральский приборостроительный завод (УПЗ, Свердловская область) виновным в нарушении работе по лицензии. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. Свердловское предприятие является уникальным производителем аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в России.

Иск к УПЗ подало управление Росздравнадзора по Свердловской области 30 июня после внеплановой выездной проверки предприятия. Во время инспекции были выявлены нарушения лицензионных требований при производстве медицинской техники, а также нарушения требований в сфере обращения медицинских изделий.

В итоге заседание по одному из исков состоялось 8 сентября. «Информация о принятом судебном акте — иск удовлетворить полностью», — говорится в материалах дела. УПЗ было признано виновным в нарушении статьи КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией». Для юридических лиц, нарушивших данную статью, предусмотрено наказание от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе концерна «Радиоэлектронные технологии» (завод входит в структуру КРЭТ) не удалось. Известно, что УПЗ с 22 июля возобновил поставки аппаратов ИВЛ «Авента-М» в рамках заключенных контрактов. Росздравнадзор выдал обновленное регистрационное удостоверение на данную медтехнику.

Ранее Росздравнадзор уже сообщал о нарушениях в работе Уральского приборостроительного завода. Предварительно считается, что проблемы не связаны с возгораниями техники в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

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