Уральского производителя ИВЛ засудили за проблемы с лицензией

Во время инспекции Уральского приборостроительного завода были выявлены нарушения лицензионных требований при производстве медицинской техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Свердловской области признал Уральский приборостроительный завод (УПЗ, Свердловская область) виновным в нарушении работе по лицензии. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. Свердловское предприятие является уникальным производителем аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в России.

Иск к УПЗ подало управление Росздравнадзора по Свердловской области 30 июня после внеплановой выездной проверки предприятия. Во время инспекции были выявлены нарушения лицензионных требований при производстве медицинской техники, а также нарушения требований в сфере обращения медицинских изделий.

В итоге заседание по одному из исков состоялось 8 сентября. «Информация о принятом судебном акте — иск удовлетворить полностью», — говорится в материалах дела. УПЗ было признано виновным в нарушении статьи КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией». Для юридических лиц, нарушивших данную статью, предусмотрено наказание от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе концерна «Радиоэлектронные технологии» (завод входит в структуру КРЭТ) не удалось. Известно, что УПЗ с 22 июля возобновил поставки аппаратов ИВЛ «Авента-М» в рамках заключенных контрактов. Росздравнадзор выдал обновленное регистрационное удостоверение на данную медтехнику.

Ранее Росздравнадзор уже сообщал о нарушениях в работе Уральского приборостроительного завода. Предварительно считается, что проблемы не связаны с возгораниями техники в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.