Сергей Карасев (на фото) принял обязанности ушедшего Андрея Воронова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Заместитель губернатора ЯНАО по жилнадзору Сергей Карасев получил функции в сфере государственного и капитального строительства округа. Чиновник принял обязанности своего экс-коллеги Андрея Воронова, который на днях покинул правительство. Об этом свидетельствует распоряжение губернатора Дмитрия Артюхова, опубликованное на сайте окружной администрации.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение обязанностей между членами правительства ЯНАО», — сказано в документе. Согласно распоряжению Артюхова, раздел об обязанностях, которые были возложены на Воронова, утратил силу. Эти функции в тех же формулировках переданы Карасеву. Теперь, помимо своих задач, он отвечает за государственные вложения в капстроительство ЯНАО, строительные экспертизы и надзор.

Функции переданы Карасеву временно — до утверждения нового заместителя губернатора вместо Воронова. Последний покинул правительство 7 сентября, получив назначение первым заместителем главы Нового Уренгоя. В тот же день мэр города Иван Костогриз досрочно сложил полномочия, а Воронов занял его место в статусе врио. Источники URA.RU еще летом сообщали, что Воронов станет постоянным мэром Нового Уренгоя.

Карасев был назначен заместителем губернатора в 2015 году. До 2012 года он занимал пост мэра Лабытнанги, откуда его забрал в правительство экс-губернатор Дмитрий Кобылкин. Сначала Карасев возглавил департамент госжилнадзора ЯНАО, а затем стал замом главы ЯНАО. Чиновник до сих пор совмещает должности замгубернатора и директора департамента.