В курганском лесу пропала 90-летняя пенсионерка

Пропавшая женщина ушла в лес за грибами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Щучанском районе (Курганская область) ищут женщину 1931 года рождения, которая 8 сентября ушла в лес за грибами. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Курганской области.

9 сентября о пропаже женщины сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях областного ГУ МЧС. «Стало известно, что днем ранее, женщина 1931 года рождения ушла в лес за грибами в районе станции Пивкино Щучанского района и не вернулась», — рассказали в пресс-службе. В МЧС добавили, что у женщины при себе нет средств связи.

Женщину ищут пожарные-спасатели, полицейские, лесники, представители администрации района и волонтеры. В поисковой операции задействовано 39 человек и восемь единиц техники.

4 сентября спасатели искали грибников, которые потерялись в Кетовском районе. Их нашли на следующий день. В конце августа несколько дней продолжался поиск мужчины, который потерялся в Целинном районе. Сотрудники МЧС просят не ходить в лес в одиночку и брать с собой телефон с заряженной батареей и одежду ярких цветов.