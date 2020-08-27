27 августа 2020
26 августа 2020

В Курганской области ищут пропавшего в лесу мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Место оползня после сентябрьского землетрясения 2018 года. Челябинская область, Катав-Ивановск, лес, природа урала
Мужчина ушел в лес 23 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганские спасатели ищут в Целинном районе мужчину, пропавшего в лесу. Он перестал выходить на связь после 25 августа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

«23 августа ушел из дома в лес и не вернулся 35-летний житель села Большое Дубровное Целинного района Курганской области. Последний раз мужчина выходил на связь с матерью по телефону 25 августа», — рассказали в пресс-службе ведомства. О пропаже мужчины в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Курганской области сообщили 27 августа.

В пресс-службе областного ведомства URA.RU объяснили, что мужчину пока не нашли. На время поисков в здании Дубровинского сельского совета создан временный оперативный штаб

Мужчину ищут пожарные-спасатели, сотрудники полиции и волонтеры. В поисково-спасательной операции задействовано 18 человек и шесть единиц техники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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