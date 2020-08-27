В Курганской области ищут пропавшего в лесу мужчину

Курганские спасатели ищут в Целинном районе мужчину, пропавшего в лесу. Он перестал выходить на связь после 25 августа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.
«23 августа ушел из дома в лес и не вернулся 35-летний житель села Большое Дубровное Целинного района Курганской области. Последний раз мужчина выходил на связь с матерью по телефону 25 августа», — рассказали в пресс-службе ведомства. О пропаже мужчины в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Курганской области сообщили 27 августа.
В пресс-службе областного ведомства URA.RU объяснили, что мужчину пока не нашли. На время поисков в здании Дубровинского сельского совета создан временный оперативный штаб
Мужчину ищут пожарные-спасатели, сотрудники полиции и волонтеры. В поисково-спасательной операции задействовано 18 человек и шесть единиц техники.
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