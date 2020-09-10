Казаки рассказали, как ловили геев в Екатеринбурге

По их словам, никаких конфликтов не было Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участники казачьего анти-ЛГБТ патруля в Екатеринбурге прокомментировали обвинения в том, что они цеплялись к студенту УрФУ Александру, сыну свердловского журналиста Евгения Зиновьева, из-за внешнего вида и грозили разбить камеру фотографу Леониду Ирхину. По словам казаков, первого эпизода не было, а второй был, но без конфликта.

«Я не знаю никакого Евгения Зиновьева и никакого Александра. К нам никто не подходил и никто не представлялся. Единственный, кто к нам подошел пообщаться — журналист портала Е1», — заявил URA.RU координатор патруля, заместитель атамана станицы Горный Щит Олег Богуневич.

Участники анти-ЛГБТ патруля Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

О встрече с фотографом рассказал другой казак Денис. «Мы прогуливались по плотинке. К нам подошел какой-то фотограф, поснимал и ушел. Мы на них не обращали внимания. На вопросы просто не отвечали. Ничего не было». В ответ на обвинения Ирхина, что казаки грозили разбить ему камеру, если он не удалит кадры, Денис заявил: «Я такого не припомню. Это, наверное, его фантазии».

Другой казак, представившийся Алексеем, сообщил, что он толерантен к внешнему виду молодежи. «Каждый выбирает, что ему носить и как одеваться. Если подходить к каждому и высказывать свое мнение о его моде — мы устанем об этом говорить», — заявил он.

По его мнению, причастность к ЛГБТ проявляется не во внешнем виде, а в действиях.«Если мужчина одевается в одежду женщины, если у них присутствует какой-то сексуальный подтекст, если они начинают на улице вести себя непристойно, например, целуются — это уже неприемлемо», — заявил казак. Однако, по его словам, за три дня патрулей ни одного гея поймать не удалось.

В Екатеринбурге проходит фестиваль «Уральская неделя гордости», организованный Ресурсным центром ЛГБТ. Казаки заявили, что не допустят его проведения и устроили рейды по центру города.