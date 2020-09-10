В Курганской области пожаловались на подвоз избирателей

Первый день выборов в Курганскую областную думу прошел без громких скандалов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

В Курганской области завершился первый день голосования на выборах в областную думу. В общественную палату региона поступило три жалобы, сообщил URA.RU председатель палаты Михаил Белоусов. Одна из жалоб — о подвозе избирателей.

«Была информация примерно в 10 часов утра, что осуществляется подвоз 40 человек на участок в Притобольном районе. Мы своим представителям туда позвонили. На этом участке на 12 часов явка всего девять человек была», — рассказал Белоусов. Таким образом общественная палата признала жалобу необоснованной.

Также в общественную палату поступала жалоба о незаконной агитации возле избирательного участка в Кургане. Как ранее сообщало URA.RU, один из кандидатов заявил, что агитационные материалы конкурентов расположены менее чем в 50 метрах от избирательного участка, что является нарушением закона. «Померили — получилось 66 метров», — прокомментировал Белоусов. «Всего было два обращения за день. Сейчас еще поступило третье, но по нему пока разбираемся, не готов комментировать», — добавил он.

Выборы в Курганскую облдуму проходят с 11 по 13 сентября. За места в облдуму борются кандидаты «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Партии роста». Также в эти дни проходят выборы в Шадринскую городскую думу и в 21 районную думу. По данным региональной общественной палаты, за ходом выборов в общей сложности наблюдают более тысячи человек.