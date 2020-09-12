В основной день голосования в ЯНАО ждут антирекорд

Все, кто хотел проголосовать, уже это сделали в первые два дня (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Работа избирательных участков в Ямало-Ненецком автономном округе в основной день голосования покажет провальные показатели по явке, сообщил URA.RU источник в политических кругах. Ожидается, что явка избирателей на открывшиеся в 8.00 участки вряд ли превысит 10%.

«Три для голосования размазывают картину до такой степени, что очевидно — явка на третий день резко снизится. И вряд ли заметно перейдет черту за 10 процентов», — объяснил собеседник свой прогноз. По словам инсайдера, это не будет фиаско, но станет подтверждением, что все, кому была интересна региональная кампания, уже проголосовали в пятницу, когда на участки выстраивались очереди, и в субботу, когда резко выросло число голосующих на дому.

Показатели явки для Ямала отличные только в сравнении с другими регионами, где проходят выборы, на деле же ожидалось куда больше, уверен собеседник. Cкажется и то, что заявки на выездное голосование будут приниматься лишь в первой половине дня.

Голосование по выборам депутатов регионального парламента и муниципальных собраний началось 11 сентября и закончится 13 сентября. Окружной избирком по итогам первого дня сообщал, что голосование проходит без инцидентов, в первый день явка составила 21,75%. Ожидается, что после формирования нового состава заксобрания во властных структурах округа произойдут значительные изменения и кадровые перестановки.