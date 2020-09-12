12 сентября 2020
11 сентября 2020

Объяснена высокая явка в курганских селах

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Выборы депутатов Курганской областной думы седьмого созыва. Курган , выборы, избирателный участок, триколор, голосование, выборы 2020, выборы в облдуму
Днем в Курганской области лучшая явка была в Частоозерском и Мокроусовском районах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Выборы в Курганскую областную думу-2020

В Курганской области днем 13 сентября Частоозерский и Мокроусовский районы обогнали Курган по явке в два раза. Такие данные указаны в системе ГАС «Выборы». Политолог Сергей Ширяев рассказал URA.RU, с чем связана такая высокая активность у жителей районов.

Ширяев объяснил, что, как правило, высокая явка наблюдается в не самых больших населенных пунктах. «Обычно в таких местах достаточно сильные авторитетные руководители, которые призывают проголосовать», — добавил собеседник.

По данным на 15:00 13 сентября, в регионе более 40% избирателей проголосовали в шести районах: Частоозерском, Мокроусовском, Альменевском, Лебяжьевском, Шадринском и Белозерском. Аутсайдерами по явке стали Курган и Шадринск. Там на выборы пришли менее 20% избирателей. Всего в регионе уже проголосовали почти 26% зауральцев, имеющих право голосовать.

Выборы в Курганскую облдуму проходят с 11 по 13 сентября. В гонке участвуют кандидаты «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Партии роста». Параллельно курганские избиратели голосуют за депутатов Шадринской гордумы и 22 районных дум.

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