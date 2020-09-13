Оппозиция заявила о фальсификациях при подсчете голосов в ЯНАО

Наблюдатели от КПРФ продолжили подавать жалобы после окончания голосования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

После закрытия избирательных участков в ЯНАО проигравшие кампанию оппозиционеры начали заявлять о нарушениях, вскрывшихся в ходе подсчета голосов. В частности, ямальские коммунисты сообщили о нарушениях на двух участках в Ноябрьске.

На участке №707, по словам наблюдателей от КПРФ, с того места, где они находились, не было достаточного обзора за процессом подсчета голосов. «Ноябрьск. Нарушение при подсчете голосов! УИК 707 — прямо сейчас», — написали администраторы группы «КПРФ в городе Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

На записи сотрудник избирательной комиссии объясняет наблюдателю от КПРФ, что нарушение было связано с человеческим фактором, а представители оппозиции, напротив, создавали помехи. «Искались причины, способы и методы, чтобы помещать, писали жалобы и обращения», — заявила председатель участковой комиссии Елена Аридова, пояснив, что за 15 лет впервые сталкивается с таким организованным противодействием.

Наблюдатель, проводивший съемку, пытался поменять место, ссылаясь на недостаточный обзор. Навести порядок удалось лишь после того, как председатель пригрозила закрытием участка. Еще на одном участке — №717 — коммунисты указали на лишний бюллетень при вскрытии сейф-пакета.

По предварительным данным, оппозиционеры уступили победу на выборах партии власти. При общей явке, не превысившей 50% населения, «Единая Россия» собрала более 65% голосов, на втором месте ЛДПР (порядка 15%), далее следуют справедливороссы (8,23%) и лишь потом — КПРФ (8%).