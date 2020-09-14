Отец Сергий не смог доказать, что он не экстремист

Решение суда о признании Романова экстремистом вступило в законную силу Фото: канал Всеволода Могучего на YouTube

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

В Свердловском областном суде рассмотрена апелляция бывшего схиигумена Николая Романова, более известного как отец Сергий. «Решение в отношении Романова Николая Васильевича остается без изменения, жалоба без удовлетворения», — сообщили URA.RU в Свердловском областном суде.

Ранее URA.RU писало, что решением суда Верхней Пышмы бывший священник был оштрафован на 18 тысяч рублей за проповедь, опубликованную в YouTube. Сергий обвинялся по 20.3.1 КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» за оскорбительные высказывания в адрес некоторых социальных групп. Ранее мировой судья Верхнепышминского горсуда признал отца Сергия виновным в распространении фейков о коронавирусе.

Представитель прокуратуры указал на то, что «Библия — древняя книга, и многие термины, которые в момент ее написания считались нормальными, в наше время признаны экстремистскими». Психолого-лингвистическая экспертиза нашла в речи Романова признаки возбуждения вражды.

Агентство писало, что в ответ на проповедь, Екатеринбургская епархия лишила основателя Среднеуральского женского монастыря, главу секты царебожников Сергия права проповедовать. После этого Сергий заявил, что через вакцину от коронавируса людям будут вживлять смертельные чипы, призвал уничтожать вышки 5G. В ответ РПЦ объявила о церковном суде над схиигуменом, а он захватил Среднеуральский женский монастырь. Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла он призвал добровольно уйти в отставку, а от президента Владимира Путина потребовал передать ему руководство страной. В результате Сергий был лишен сана священника. Позже Сергий был вообще отлучен от церкви.