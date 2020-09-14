Врачей в крупнейшем городе ЯНАО усилили студентами и водителями

В связи с ростом ОРВИ в Новом Уренгое пациенты не могут дозвониться до поликлиник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врио мэра Нового Уренгоя Андрей Воронов принял решение передать часть машин из гаража горадминистрации врачам. Об этом сам чиновник из команды губернатора Дмитрия Артюхова, назначенный на должность первого заместителя мэра города, сообщил в своем телеграм-канале. Кроме того, колл-центр городской больницы усилили студентами медицинского колледжа.

Рабочее совещание с и. о. главврача ЦГБ Иваном Лазаревым и и. о. зама главы по соцполитике Михаилом Терещенко прошло 15 сентября. «По результатам встречи приняты решения: оснастить выездные бригады врачей на вызовы дополнительными экипажами из автопарка администрации, оказать помощь по усилению работы колл-центра, увеличить количество сотрудников на приеме звонков», — сообщил врио мэра.

В городе вводится усиленный мониторинг здоровья в школа и детсадах. Дополнительные меры приняты в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, а также с тем, что горожане не могут записаться по телефону на прием к врачам.

Только за вчерашний день в ЦГБ поступило более 500 звонков по линии детской поликлинике и более 200 звонков от взрослых, сообщили в горадминистрации. На работу колл-центра дополнительно привлечены студенты местного медколледжа.

Автомобили из гаража мэрии передаются медикам, чтобы врачи могли оперативно отрабатывать вызовы и развозить бесплатные лекарства. Наборы сформированы и есть в наличии, уточнили в горадминистрации.

Уже завтра в Новом Уренгое пройдет внеплановое совещание дополнительного оперштаба по коронавирусу. Это также связано с ростом числа ОРВИ — она становится особенно опасна на фоне COVID-19, о второй волне которого предупреждают эпидемиологи.