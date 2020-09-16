Для «уктусского стрелка» потребовали пожизненного наказания

Но еще может уйти от ответственности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Убийство двух девушек на Уктусе

Прокурор потребовал пожизненного наказания для екатеринбуржца Алексея Александрова, убившего двух девушек на горе Уктус. Такое заявление госзащитника Татьяны Новосельцевой прозвучало сегодня в ходе прений, — передает из свердловского облсуда корреспондент URA.RU.

«В ходе судебных прений государственный обвинитель просил суд назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокурор отдела гособвинителей Свердловской областной прокуратуры Татьяна Новосельцева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инженер-конструктор оборонного завода им. Калинина Алексей Александров расстрелял 28-летнюю Наталью Кузнецову и 29-летнюю Ксению Солтанову на горнолыжном комплексе «Уктус» 25 августа 2018 года. Следователи СКР поймали его через год после убийства — нашли его через форум любителей оружия, на котором он консультировался, как усилить мощность своей пневматики. В суде выяснилось, что он состоял на учете у психиатра.

Матери погибших девушек заявили журналистам в суде, что готовы лично казнить убийцу их дочерей. Сомнений в том, что это сделал Александров, у них уже не остается. Кроме его признательных показаний на суде (он сообщил, что убийства была частью «программы возмездия» за детские обиды), а также во время следственного эксперимента, в суде было представлено и объективное доказательство: экспертиза обнаружила крови одной из убитых девушек на его куртке. При этом Александр все же может избежать колонии, если его признают психически нездоровым — ходатайство о новой медицинской экспертизе заявил его адвокат.