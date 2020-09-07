07 сентября 2020
06 сентября 2020

Кремль раскрыл, приедет ли Путин на нефтегазовый форум в Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир, турчак андрей
Владимир Путин не собирается приезжать в Тюмень Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в работе тюменского нефтегазового форума. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее агентство писало о том, что президент Путин собирается в сентябре посетить Тобольск. Правительство Тюменской области рассчитывало на то, что участие в XI тюменском нефтегазовом форуме будет также вписано в график рабочей поездки президента.

«Такого мероприятия нет в графике президента. И его не было в графике», — ответил на вопрос агентства Песков.

Ранее о визите президента в Тобольск сообщил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Он пояснил, что там Путин примет участие в работе совещания по развитию нефтегазохимии, организованного компанией «Сибур». В правительстве Тюменской области планировали подстроить проведение XI тюменского нефтегазового форума (также запланированного на сентябрь) под рабочий график президента.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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