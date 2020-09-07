Кремль раскрыл, приедет ли Путин на нефтегазовый форум в Тюмень

Владимир Путин не собирается приезжать в Тюмень Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в работе тюменского нефтегазового форума. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее агентство писало о том, что президент Путин собирается в сентябре посетить Тобольск. Правительство Тюменской области рассчитывало на то, что участие в XI тюменском нефтегазовом форуме будет также вписано в график рабочей поездки президента.

«Такого мероприятия нет в графике президента. И его не было в графике», — ответил на вопрос агентства Песков.

Ранее о визите президента в Тобольск сообщил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Он пояснил, что там Путин примет участие в работе совещания по развитию нефтегазохимии, организованного компанией «Сибур». В правительстве Тюменской области планировали подстроить проведение XI тюменского нефтегазового форума (также запланированного на сентябрь) под рабочий график президента.