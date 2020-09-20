Собчак обращалась к Пашаеву после нападения в монастыре Сергия

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Бизнес-форум
Эльман Пашаев отказался представлять интересы Ксении Собчак в суде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Телеведущая и блогер Ксения Собчак хотела нанять бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева. Об этом рассказал сам адвокат.

«Я Собчак отказал, когда в Свердловской области якобы было совершено преступление и неправомерные действия по отношению к ней», — рассказал Пашаев в эфире программы «Новые русские сенсации». Он отметил, что ему такого «шоу не надо». Предположительно, адвокат имел ввиду ситуацию, когда на съемочную группу телеведущей напали в Среднеуральском женском монастыре, захваченном схиигуменом Сергием.

Ранее Собчак приезжала в монастырь для съемок фильма о насилии над несовершеннолетними в его стенах. Сторонники отца Сергия напали на нее и ее оператора Сергея Ерженкова. Нападавшие разбили камеру, толкнули телеведущую на землю и держали, а еще двоих человек избили. Собчак подала заявление в Следственный комитет РФ в связи с произошедшим. Доследственная проверка выявила признаки воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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