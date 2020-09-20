COVID отвоевал сданные было позиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 21 сентября — 285-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 195-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 15 930, выздоровели 12 376 и скончались 447 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, накануне зарегистрировано 6 148 случаев заражения (всего 1 103 399). За время пандемии вылечились 909 357 пациентов (+2 895 за прошедшие сутки) — 82% от заболевших. Умерли 19 418 человек (+79) — 1,7% от заразившихся.

COVID перешел в наступление

В выходные Челябинская область обновила максимумы по заражениям последних трех месяцев: 81 и 80 случаев соответственно. При этом 19 сентября зафиксировано три заболевших школьника, 20 сентября — еще семеро. Число болеющих достигло 3 065 человек. Выздоровели с начала пандемии 12 376 пациентов.

Челябинцев будут награждать за борьбу с COVID

Губернатор Алексей Текслер учредил премию за борьбу с коронавирусом в Челябинской области. В 2020 году по 50 тысяч рублей получат 100 медиков областных и муниципальных лечебных учреждений, которых выдвинут на премию их лечебные учреждения. При этом будут учитываться время работы в «красной зоне» и количество пациентов, с которыми работал медик.

Челябинские VIP похоронили коллегу, умершего от коронавируса

В Пласте простились с главой района Александром Неклюдовым, умершим от коронавируса в ночь на 18 сентября. На его похороны приехало руководство региона, мэры и главы других территорий, знавшие его лично. За его жизнь боролись две недели. Он скончался в областной больнице №3, в столице Южного Урала.

Текслер продлил карантин по COVID в Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер сохранил карантин по коронавирусу, введенный в Челябинской области с началом пандемии, еще на две недели — до 4 октября. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона. «Согласно распоряжению главы региона, режим повышенной готовности продлен до 4 октября 2020 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области. Он предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. Работающие пенсионеры смогут автоматически продлить действующие больничные.

Учреждения соцобслуживания вновь закрылись на карантин

С 18 сентября до 15 октября девять психоневрологических интернатов, семь государственных домов престарелых и инвалидов и два центра содействия семейному воспитанию в Челябинской области вновь переходят в режим превентивной изоляции. В течение 14 дней, с 18 сентября по 1 октября, сотрудники будут постоянно находиться на работе, без возможности возвратиться домой. После чего другая смена приступит к своим обязанностям также в течение 14 дней — со 2 по 15 октября. Ранее социальные стационары уже отработали в таком режиме девять смен — с апреля по сентябрь. Сотрудники получат дополнительные выплаты за неудобства — из федерального бюджета уже выделено почти 32 млн рублей.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

По распоряжению мэра областного центра Натальи Котовой, в Челябинске возобновляются проверки торговых точек на предмет соблюдений масочного режима. Соответствующее распоряжение прозвучало на аппаратном совещании в мэрии 21 сентября. По мнению властей, не только горожане, но и администрация, и охрана торговых центров недопустимо расслабились в этом отношении.

До 4 октября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.