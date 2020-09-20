В курганском районе заявили о кадровом голоде

В Целинном районе не хватает сварщиков, водителей и токарей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Целинном районе (Курганская область) врио главы района Александру Сытову сообщили о кадровом голоде в населенном пункте. Об этом в соцсетях написали представители администрации района.

«На <…> совещании у врио главы А. В. Сытова с активом района был поднят вопрос о кадровом голоде: в районе хронически не хватает специалистов самых востребованных профессий», — рассказали в администрации. По словам местных властей, в районе ищут сварщиков, водителей, токарей, специалистов в сфере ЖКХ, бухгалтеров.

В районе пробуют решить данную проблему вместе с Шумихинским аграрно-строительным колледжем. Для этого учреждение расширит возможности для обучения местных жителей по программам средне-специального и дополнительного образования в виде курсов и дистанционного обучения.

В середине августа в Целинном районе заявили о нехватке врачей. Четверо выпускников медвузов, которые учились по целевому направлению, отказались в этом году возвращаться в район и предпочли отдать деньги за обучение.