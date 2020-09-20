20 сентября 2020
19 сентября 2020
18 сентября 2020

В курганском районе заявили о кадровом голоде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему безработицы. Курган, пенсионерка, вакансии, работа, поиск работы, ярмарка вакансий, безработица, газета работа, поиск вакансий, сменить профессию
В Целинном районе не хватает сварщиков, водителей и токарей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Целинном районе (Курганская область) врио главы района Александру Сытову сообщили о кадровом голоде в населенном пункте. Об этом в соцсетях написали представители администрации района.

«На <…> совещании у врио главы А. В. Сытова с активом района был поднят вопрос о кадровом голоде: в районе хронически не хватает специалистов самых востребованных профессий», — рассказали в администрации. По словам местных властей, в районе ищут сварщиков, водителей, токарей, специалистов в сфере ЖКХ, бухгалтеров.

В районе пробуют решить данную проблему вместе с Шумихинским аграрно-строительным колледжем. Для этого учреждение расширит возможности для обучения местных жителей по программам средне-специального и дополнительного образования в виде курсов и дистанционного обучения.

В середине августа в Целинном районе заявили о нехватке врачей. Четверо выпускников медвузов, которые учились по целевому направлению, отказались в этом году возвращаться в район и предпочли отдать деньги за обучение.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...