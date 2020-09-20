Единороссы назвали имя нового сенатора от ЯНАО

Экс-депутат Госдумы Григорий Ледков (справа) готовится войти в Совет Федерации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Новым членом Совета Федерации от ЯНАО предложено назначить Григория Ледкова, который несколькими днями ранее сложил полномочия в Госдуме РФ. Его кандидатуру выдвинул президиум ямальского политсовета «Единой России». Об этом сообщили в региональном отделении партии, подтвердив инсайд URA.RU.

«Полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ единороссы предложили наделить Григория Ледкова», — рассказали в пресс-службе отделения «ЕР». Окончательное решение о новом сенаторе будет принято на заседании заксобрания ЯНАО 24 сентября. Ледков, комментируя свое выдвижение, пообещал работать на благо Ямала: «Моя задача — делать жизнь на Севере лучше, заботиться о наших семьях».

Предположительно, Ледков займет место Александра Ермакова, который является сенатором с 2015 года. В приемной политика сообщили URA.RU, что официально решение о его уходе из Совфеда еще не принято. «Будет известно после заседания 24 сентября», — пояснили представители Ермакова.

Источники URA.RU называли Ледкова будущим сенатором еще в середине сентября. По инсайдерской информации, в смене члена Совфеда был заинтересован лично губернатор Дмитрий Артюхов, который хотел видеть вместо Ермакова другого человека. На фоне этих слухов 17 сентября Ледков сложил полномочия в Госдуме. Теперь у Ямала остался единственный представитель в нижней палате — Владимир Пушкарев.

В ходе выборов 11—13 сентября Ледков также избрался депутатом заксобрания ЯНАО. Ожидается, что он передаст свой мандат советнику главы Ямальского района, оленеводу Тимофею Лаптандеру.