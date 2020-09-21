После смерти Гули активизировались внутренние разборки в преступном мире Фото: Instagram Надира Салифова

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Второй раз за три года лишился своего титула вор в законе Али Гейдаров по кличке Альберт Рыжий. Об этом сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

По данным канала, в ходе собственного расследования убийства Надира Салифова по кличке Гули его брат Намик Салифов по прозвищу Намик Бакинский лишил статуса давнего врага.

Как ранее писало URA.RU, в 2017 году Альберта Рыжего уже лишали титула вора в законе по инициативе Гули. Поводом послужил инцидент в Турции, когда Альберт во время разборки убежал и спрятался в первой попавшейся на пути полицейской машине. Однако спустя несколько месяцев в СИЗО титул был возвращен Альбрету другими ворами.

Ранее URA.RU писало, что Гули был застрелен в Анталии в номере пятизвездочного отеля Alva donna exclusive hotel spa своим телохранителем 25-летним Хаганом Зейналовым по кличке Хан Ахмедлинский. Зейналов заранее был внедрен к Гули, заслужил доверие и попал в ближайшее окружение мафиози. После убийства Хан пытался скрыться на машине своего сообщника 26-летнего Амира Гамиджи, но был задержан полицией. Сотрудники полиции установили, что Гули находился в Турции нелегально, так как еще в 2018 году был депортирован из страны. После смерти Гули многомиллиардная империя вора досталась по наследству его брату Намику.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ»