22 сентября 2020
21 сентября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 23 сентября. Суд над Тефтелевым перенесли, аптеки получат лекарство от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения Евгению Тефтелеву в Центральном суде. Челябинск, решетка, полиция, клетка, тефтелев евгений, конвой
Бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева будут судить 8 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Текслер соберет собрание «ЕР» — препарат от коронавируса прибудет через две недели — суд над экс-мэром Евгением Тефтелевым перенесли — осуждены бывший ректор вуза и банда подростков — в Челябинск приехал отец Тесака. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 23 сентября — в обзоре URA.RU:

Глава региона соберет местных однопартийцев

В аптеки привезут препарат от коронавируса

Осужден бывший ректор университета физкультуры

В Златоусте осудили банду подростков

Суд на Тефтелевым перенесен

Отец Тесака прибыл в Челябинск

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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