Бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева будут судить 8 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Текслер соберет собрание «ЕР» — препарат от коронавируса прибудет через две недели — суд над экс-мэром Евгением Тефтелевым перенесли — осуждены бывший ректор вуза и банда подростков — в Челябинск приехал отец Тесака. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 23 сентября — в обзоре URA.RU:

Глава региона соберет местных однопартийцев

Губернатор Алексей Текслер 23 сентября проведет первое заседание президиума регионального политсовета «ЕР», где будут рассматриваться кадровые вопросы.

В аптеки привезут препарат от коронавируса

Лекарство от коронавируса «Арепливир» появится в челябинских аптеках в течение двух недель. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. По ее словам, «Областной аптечный склад» в ближайшие дни объявит аукцион на закупку препарата.

Осужден бывший ректор университета физкультуры

Экс-ректор Уральского госуниверситета физкультуры Евгений Орехов приговорен к шести годам колонии строгого режима, его дочь Анастасия — к четырем годам колонии общего режима за получение взяток. Такие вердикты вынес 22 сентября Центральный суд Челябинска.

В Златоусте осудили банду подростков

В Златоусте суд признал семерых несовершеннолетних виновными в серии краж и мошенничестве. Дети в возрасте от 14 до 17 лет обворовывали сетевые магазины.

Суд на Тефтелевым перенесен

Центральный райсуд Челябинска перенес на 8 октября судебное заседание по делу экс-мэра Евгения Тефтелева, обвиняемого в коррупции. Также суд продлил срок его домашнего ареста.

Отец Тесака прибыл в Челябинск

Отец националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу «Тесак», Сергей и его адвокат Иван Сидоров прилетели в Челябинск, чтобы получить результаты экспертиз и транспортировать тело умершего в Москву.