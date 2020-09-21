21 сентября 2020
20 сентября 2020

Текслер впервые в новой должности собирает челябинскую элиту

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Брифинг Алексея Текслера в медицинской маске по коронавирусу. Челябинск , текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер впервые соберет президиум челябинского регионального политсовета «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Губернатор Алексей Текслер Челябинской области в среду проведет первое заседание президиума челябинского регионального политсовета «Единой России» после того, как возглавил эту структуру. На ней будут рассматриваться кадровые вопросы, сообщил URA.RU источник в партии власти.

«Текслер 23 сентября проведет первое заседание президиума. Будут решаться кадровые вопросы. Например, согласование кандидатур спикеров в городских и районных собраниях депутатов. Отдельно рассмотрят вопрос партийной дисциплины. В частности, об исключении из партии депутата гордумы и члена президиума регионального политсовета Александра Галкина, команда которого работала на выборах в заксобрание области на кандидата от „Справедливой России“ Дмитрия Ларина», — сказал инсайдер.

Дозвониться до Галкина не удалось. Ранее он отрицал участие в кампании Ларина.

По словам собеседника, на заседании на 2 октября назначат конференцию регионального отделения «ЕР», где утвердят состав и новое руководство ЗСО. А на 8 сентября запланируют первое заседание заксобрания, где партийные решения будут реализованы.

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По данным URA.RU, спикером ЗСО будет переизбран Владимир Мякуш. Его заместителями станут Юрий Карликанов, Константин Струков, Олег Голиков, Анатолий Еремин, Владимир Павлов и Александр Лазарев. Последний может стать преемником Мякуша.

Текслер возглавил региональное отделение «ЕР» по предложению лидера партии Дмитрия Медведева. Губернатор был лидером партийного списка кандидатов в ЗСО. По итогам выборов «ЕР» сохранила контроль над заксобранием, получив 43 мандата из 60-ти.

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Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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