Текслер впервые в новой должности собирает челябинскую элиту

Губернатор Алексей Текслер впервые соберет президиум челябинского регионального политсовета «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Губернатор Алексей Текслер Челябинской области в среду проведет первое заседание президиума челябинского регионального политсовета «Единой России» после того, как возглавил эту структуру. На ней будут рассматриваться кадровые вопросы, сообщил URA.RU источник в партии власти.

«Текслер 23 сентября проведет первое заседание президиума. Будут решаться кадровые вопросы. Например, согласование кандидатур спикеров в городских и районных собраниях депутатов. Отдельно рассмотрят вопрос партийной дисциплины. В частности, об исключении из партии депутата гордумы и члена президиума регионального политсовета Александра Галкина, команда которого работала на выборах в заксобрание области на кандидата от „Справедливой России“ Дмитрия Ларина», — сказал инсайдер.

Дозвониться до Галкина не удалось. Ранее он отрицал участие в кампании Ларина.

По словам собеседника, на заседании на 2 октября назначат конференцию регионального отделения «ЕР», где утвердят состав и новое руководство ЗСО. А на 8 сентября запланируют первое заседание заксобрания, где партийные решения будут реализованы.

По данным URA.RU, спикером ЗСО будет переизбран Владимир Мякуш. Его заместителями станут Юрий Карликанов, Константин Струков, Олег Голиков, Анатолий Еремин, Владимир Павлов и Александр Лазарев. Последний может стать преемником Мякуша.

Текслер возглавил региональное отделение «ЕР» по предложению лидера партии Дмитрия Медведева. Губернатор был лидером партийного списка кандидатов в ЗСО. По итогам выборов «ЕР» сохранила контроль над заксобранием, получив 43 мандата из 60-ти.