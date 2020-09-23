23 сентября 2020

Стало известно, где будет находиться стрелок Шамсутдинов до суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Владимира Пузырева. Екатеринбург, сизо, тюрьма, решетка, место заключения, клетка
Тюменскому срочнику продлили арест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Тюменскому срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, продлили арест до 26 октября. Об этом сообщил его адвокат Равиль Тугушев. Ранее сообщалось, что тюменский срочник будет находиться в СИЗО как минимум до 25 сентября.

«Мера пресечения была продлена до 26 октября», — рассказал ТАСС Тугушев. Дело Шамсутдинова рассмотрит суд присяжных, предварительное слушание назначено на 29 сентября.

Массовый расстрел военнослужащих в Забайкалье произошел 25 октября 2019 года. Тогда тюменский срочник после караула напал на сослуживцев с автоматом. Жертвам стали восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Шамсутдинов признал свою вину в содеянном. Мужчина объяснил поступок тем, что не смог стерпеть издевательств со стороны других солдат.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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