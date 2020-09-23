Стало известно, где будет находиться стрелок Шамсутдинов до суда

Тюменскому срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, продлили арест до 26 октября. Об этом сообщил его адвокат Равиль Тугушев. Ранее сообщалось, что тюменский срочник будет находиться в СИЗО как минимум до 25 сентября.
«Мера пресечения была продлена до 26 октября», — рассказал ТАСС Тугушев. Дело Шамсутдинова рассмотрит суд присяжных, предварительное слушание назначено на 29 сентября.
Массовый расстрел военнослужащих в Забайкалье произошел 25 октября 2019 года. Тогда тюменский срочник после караула напал на сослуживцев с автоматом. Жертвам стали восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Шамсутдинов признал свою вину в содеянном. Мужчина объяснил поступок тем, что не смог стерпеть издевательств со стороны других солдат.
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