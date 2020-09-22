22 сентября 2020
21 сентября 2020

Правительству ЯНАО дали год на ликвидацию незаконной свалки

© Служба новостей «URA.RU»
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Ответственность за ликвидацию свалки возложили на окружной депприроды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несанкционированная свалка бытовых, строительных и промышленных отходов в окрестностях города Муравленко (ЯНАО) должна быть ликвидирована в течение года, сообщила окружная прокуратура. Обязанность по ликвидации возложена на региональный департамент природного и ресурсного регулирования (ДПРР).

«На департамент возложена обязанность по ликвидации свалки отходов до 31.05.2021», — говорится в сообщении надзорного органа. По данным ведомства, депприроды не обеспечил защиту земель от загрязнения отходами производства и потребления.

Общая площадь несанкционированной свалки на территории Муравленковского лесничества превысила 4 гектара. Суд согласился с доводами природоохранного прокурора и возложил ответственность за ликвидацию свалки на депприроды ЯНАО.

Контроль за исполнением решения будет осуществлять прокуратура. Представители ДПРР ЯНАО в настоящее время готовят официальный комментарий по ситуации.

Ранее URA.RU рассказывало о более 20 незаконных свалках в окрестностях Муравленко на общей площади более 7 гектаров. Мэрия тогда получила 22 иска от надзорного ведомства, суды обязали чиновников администрации свалки ликвидировать.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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